Кировоградскому зампрокурора грозит срок по обвинению в коррупции

По версии следствия, чиновник якобы предложил и предоставил военному прокурору $1 тысячу "за неподачу апелляционной жалобы на решение суда"

Заместителю прокурора Кировоградской области грозит от четырех до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой по обвинению во взяточничестве. Обвинительный акт против чиновника сегодня, 30 мая, был передан Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд, сообщает пресс-служба САП в Facebook.



По версии следствия, зампрокурора якобы предложил и предоставил военному прокурору Кировоградского гарнизона $1 тысячу в интересах третьего лица "за неподачу апелляционной жалобы на решение суда".



С целью обеспечения объективности судебного разбирательства и с учетом занимаемой обвиняемым должности САП просит Высший специализированный суд направить уголовное дело для рассмотрения в другой суд другой области.

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26 апреля 2017 года сообщалось, что судье Киевского апелляционного административного суда грозит до десяти лет тюремного заключения по обвинению во взяточничестве.



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