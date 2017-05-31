В Полтавской области погиб кайтсерфингист, врезавшись в дерево
Возле поселка Градижск Глобинского района Полтавской области вчера, 30 мая, было найдено тело мужчины, погибшего во время занятия экстремальным видом спорта - кайтсерфингом - на Кременчугском водохранилище. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.
Тело погибшего было обнаружено на дереве.
В полиции уточнили, что 43-летний мужчина катался на доске по воде на Кременчугском водохранилище, используя крыло-парашют. Во время внезапного потока ветра спортсмена подняло в воздух и занесло на дерево.
Во время аварийного приземления мужчина поломал руки и ноги, а также получил другие травмы, несовместимые с жизнью.
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