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Чиновник Госслужбы геодезии задержан на взятке в 200 тыс грн

31.05.2017 11:17
Задержанный получил взятку в размере 200 тыс грн за изменение целевого назначения 35 земельных участков в пригороде Киева
Чиновник Госслужбы геодезии задержан на взятке в 200 тыс грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранители задержали чиновника Главного управления Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра по подозрению в получении 200 тыс грн взятки в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

"Сотрудниками военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Киевской области департамента защиты экономики Национальной полиции задержан главный специалист отдела контроля за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра во время получения им неправомерной выгоды", - сказано в нем.

Задержанный получил взятку в размере 200 тыс грн за изменение целевого назначения 35 земельных участков в пригороде Киева.

Сейчас чиновнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере сопряженное с вымогательством. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сегодня сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали по подозрению во взяточничестве руководителя одного из районных военных комиссариатов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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