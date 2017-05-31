В Кривом Роге задержанной сутенерше грозит до пяти лет тюрьмы
В Кривом Роге полицейские задержали сутенершу, которая втягивали девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к оказанию услуг сексуального характера были привлечены пять девушек-проституток, преимущественно из неблагополучных семей и из поселков, расположенных вблизи Кривого Рога.
Одна из девушек призналась, что поддалась на уговоры сутенерши стать проституткой, поскольку находилась в трудном материальном положении.
Проститутки оказывали свои услуги клиентам в специально арендованной для этого квартире в спальном районе Кривого Рога. Иногда выезжали к клиентам в гостиницы, квартиры и другие места.
Фото: dp.npu.gov.ua
29 мая сотрудники полиции задокументировали деятельность двух проституток и провели обыск в месте разврата. В квартире обнаружено 8 тыс грн, полученных от клиентов, средства контрацепции и другие вещи, которые доказывают факт предоставления услуг сексуального характера.
За сутенерство и вовлечение в проституцию подозреваемой женщине грозит ответственность по ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:36
-
14:13
-
13:04
-
13:54
-
13:21