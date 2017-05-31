В Кривом Роге задержанной сутенерше грозит до пяти лет тюрьмы

Женщина втягивала молодых девушек из неблагополучных семей к оказанию услуг сексуального характера

В Кривом Роге полицейские задержали сутенершу, которая втягивали девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к оказанию услуг сексуального характера были привлечены пять девушек-проституток, преимущественно из неблагополучных семей и из поселков, расположенных вблизи Кривого Рога.

Одна из девушек призналась, что поддалась на уговоры сутенерши стать проституткой, поскольку находилась в трудном материальном положении.

Проститутки оказывали свои услуги клиентам в специально арендованной для этого квартире в спальном районе Кривого Рога. Иногда выезжали к клиентам в гостиницы, квартиры и другие места.





Фото: dp.npu.gov.ua

29 мая сотрудники полиции задокументировали деятельность двух проституток и провели обыск в месте разврата. В квартире обнаружено 8 тыс грн, полученных от клиентов, средства контрацепции и другие вещи, которые доказывают факт предоставления услуг сексуального характера.

За сутенерство и вовлечение в проституцию подозреваемой женщине грозит ответственность по ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

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