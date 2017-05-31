Двойное убийство под Днепром: расстреляны экс-депутат и сторож
Под Никополем Днепропетровской области неизвестные расстреляли двух человек - экс-депутата районного совета и сторожа. Двойное убийство произошло в ночь на 30 мая 2017 года, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
По данным правоохранителей, сначала злоумышленники выпустили пять пуль в охранника, после чего выстрелили в спину 70-летнему бизнесмену, бывшему местному депутату: две пули попали ему в поясницу, одна - в голову. После убийства нападавшие забрали автомобиль предпринимателя.
Правоохранители объявили план Перехват. По предварительным данным, нападавших несколько, они одеты в темную одежду, могут передвигаться на белом Nissan убитого бизнесмена. В полиции предупреждают, что злоумышленники могут быть вооружены, поэтому просят к ним не приближаться, а сразу вызывать правоохранителей.
Читайте также: В ходе массовой драки в одесском баре убит мужчина
Касательно мотивов преступления в полиции сообщили, что рассматривают все возможные версии, в том числе заказное убийство, конфликты по работе и депутатская деятельность.
Согласно сообщению на Facebook-странице партии Відродження, погибший бизнесмен - Николай Бондаренко, с 2014 года возглавлявший Никопольскую районную организацию политической силы. Покойный был депутатом райсовета пять созывов подряд, с 1994 по 2015 годы.
30 мая 2017 года в Киеве застрелили бывшего директора госпредприятия Укрспирт Виктора Панкова.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:36
-
14:13
-
13:04
-
13:54
-
13:21