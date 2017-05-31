Двойное убийство под Днепром: расстреляны экс-депутат и сторож

Возле Никополя неизвестные в ночь на 30 мая застрелили предпринимателя и охранника; убитый бизнесмен возглавлял районную организацию одной из партий

Под Никополем Днепропетровской области неизвестные расстреляли двух человек - экс-депутата районного совета и сторожа. Двойное убийство произошло в ночь на 30 мая 2017 года, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.



По данным правоохранителей, сначала злоумышленники выпустили пять пуль в охранника, после чего выстрелили в спину 70-летнему бизнесмену, бывшему местному депутату: две пули попали ему в поясницу, одна - в голову. После убийства нападавшие забрали автомобиль предпринимателя.



Правоохранители объявили план Перехват. По предварительным данным, нападавших несколько, они одеты в темную одежду, могут передвигаться на белом Nissan убитого бизнесмена. В полиции предупреждают, что злоумышленники могут быть вооружены, поэтому просят к ним не приближаться, а сразу вызывать правоохранителей.

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Касательно мотивов преступления в полиции сообщили, что рассматривают все возможные версии, в том числе заказное убийство, конфликты по работе и депутатская деятельность.



Согласно сообщению на Facebook-странице партии Відродження, погибший бизнесмен - Николай Бондаренко, с 2014 года возглавлявший Никопольскую районную организацию политической силы. Покойный был депутатом райсовета пять созывов подряд, с 1994 по 2015 годы.

30 мая 2017 года в Киеве застрелили бывшего директора госпредприятия Укрспирт Виктора Панкова.



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