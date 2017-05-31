ООН озвучила статистику гражданских жертв в Донбассе с марта

В Организации уточнили, что причиной большинства жертв являются обстрелы, подрывы на минах и взрывоопасных предметах

С начала марта по 14 мая 2017 года в результате военных действий на территории Донецкой и Луганской областей погибли 35 мирных жителей, еще 143 человека были ранены. Об этом говорится в гуманитарном бюллетене офиса ООН для координации гуманитарных вопросов.

"Тенденция к росту жертв среди гражданского населения продолжается. С марта по 14 мая 2017 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 178 жертв среди гражданского населения (35 погибших и 143 раненых)", - говорится в отчете.

По оценкам офиса ООН, общее число погибших мирных граждан с начала войны (в период с 14 апреля 2014 по 14 мая 2017 года) превышает две тысячи, а количество получивших ранения - 7-9 тысяч человек.

В ООН уточнили, что причиной большинства жертв являются обстрелы, подрыв на минах и взрывоопасных предметах.

28 мая 2017 года в результате обстрела гибридными войска РФ Красногоровки Донецкой области, пострадали трое мирных жителей.

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