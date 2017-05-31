В Винницкой области неизвестные устроили стрельбу: есть раненый
В селе Метановка Теплицкого района Винницкой области около 20 вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Пострадавший получил ранения в брюшную полость, в следствие чего был госпитализирован в больницу.
В полиции сообщают, что по предварительным данным, конфликт возник между фермером-арендатором земельных паев и неизвестными неместными лицами.
"Полиция блокировала место конфликта и прекратила противоправные действия. В результате переговоров часть людей в балаклавах сложила оружие, с остальными ведутся переговоры. Ситуация контролируется", - сообщает пресс-служба полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и спецподразделения.
Правовая оценка в ходе досудебного расследования действиям всех участников конфликта будет дана.
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