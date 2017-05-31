В МА Борисполь пограничники задержали подозреваемого в терроризме

При идентификации личности у инспектора погранслужбы возникли сомнения в подлинности паспорта и принадлежности документа лицу, его предъявившего

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали подозреваемого в терроризме в международном аэропорту Борисполь (Киевская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Сегодня в международном аэропорту Борисполь при прохождении пограничного контроля пассажирами рейса, прибывшего из Анкары, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили возможного члена одной из террористических организаций", - сказано в нем.

В ходе осуществления идентификации личности у инспектора пограничной службы возникли сомнения в подлинности паспорта и принадлежности документа лицу, его предъявившего.

После проверки паспорта пограничники установили, что в нем заменена фотография.

В ходе фильтрационных мероприятий правоохранители также выяснили, что мужчина является выходцем из Кавказского региона России и возможно причастен к деятельности одной из террористических организаций.

Ранее сегодня сообщалось, что киберполиция задержала сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации по подозрению в распространении детской порнографии в Луцке.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.