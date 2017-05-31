Мэр Чопа взят под стражу с определением залога в 1 млн грн

Суд определил залог для Валерия Самардака, задержанного по подозрению во взяточничестве, в размере 1 млн грн

Ужгороде сегодня взят под стражу задержанный по подозрению во взяточничестве мэр города Чоп Закарпатской области Валерий Самардак. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Соответствующее решение сегодня принял Ужгородский городской районный суд.

Суд также определил залог для мэра Чопа в размере 1 млн грн.

Защита мэра Чопа готовит апелляцию на это решение.

Вчера сообщалось, что по подозрению в получении взятки в размере около $4 тыс были задержаны три чиновника Чопского горсовета. Согласно предварительной информации, указанную сумму чиновники получили за предоставление разрешения на обустройство МАФов на территории города Чоп.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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