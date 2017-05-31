В Польше полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю украинку - СМИ

Мирослава Крицун 27 мая вышла из дома и не вернулась, связи с ней нет

Польская полиция разыскивает 13-летнюю украинку Мирославу Крицун, которая 27 мая вышла из дома в варшавском участке Воля, после этого контакт с ней пропал. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на польскую полицию.

Данные девочки опубликованы на сайте полиции варшавского участка Воля. Однако там не указана национальная принадлежность пропавшей.

"Пропавшей 13 лет, рост - около 160 см, вес - 50 кг, худощавого телосложения, волосы длинные светлого цвета. В день исчезновения она была одета в черные джинсы, черную рубашку, кроссовки Adidas черного цвета с белой подошвой. При себе имела телефон", - сказано в сообщении полиции.





Фото: wola.policja.waw.pl

Представитель отделения полиции в варшавском участке Воля Марта Суловська уточнила Укринформу, что девушка вышла из дома в магазин около 18 часов по местному времени (19 часов по киевскому) и после этого исчезла.

Представитель полиции отметила, что после обнародования информации в СМИ в органы правопорядка начинают обращаться люди с информацией, украинку видели в разных местах, в том числе за пределами Варшавы.

Спикер Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил корреспонденту ЛІГА.net, что в данный момент эта информация проверяется.

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