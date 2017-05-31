Турчинов призвал руководство АТО сбивать российские беспилотники
Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал руководство АТО сбивать беспилотники, которые Россия отправляет со своих аэродромов с целью корректировки огня по украинским позициям. Об этом он сказал во время поездки в Марьинку и Красногоровку, сообщает пресс-служба СНБО.
Турчинов отметил, что в последнее время Россия значительно активизировала ведение всех видов разведки, в том числе, воздушной, с нарушением государственной границы Украины.
"Да, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые движутся по оккупированной территории вдоль линии соприкосновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", - отметил Турчинов.
Секретарь СНБО обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической российской беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на оккупированной территории в украинском воздушном пространстве: "Для этого у нас есть все основания", - отметил Турчинов.
Как сообщалось, 8 мая украинские военнослужащие сбили беспилотник боевиков в районе проведения антитеррористической операции.
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