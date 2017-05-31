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Турчинов призвал руководство АТО сбивать российские беспилотники

31.05.2017 18:35
Секретарь СНБО отметил, что в последнее время Россия значительно активизировала ведение всех видов разведки
Турчинов призвал руководство АТО сбивать российские беспилотники
Александр Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал руководство АТО сбивать беспилотники, которые Россия отправляет со своих аэродромов с целью корректировки огня по украинским позициям. Об этом он сказал во время поездки в Марьинку и Красногоровку, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов отметил, что в последнее время Россия значительно активизировала ведение всех видов разведки, в том числе, воздушной, с нарушением государственной границы Украины.

"Да, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые движутся по оккупированной территории вдоль линии соприкосновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической российской беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на оккупированной территории в украинском воздушном пространстве: "Для этого у нас есть все основания", - отметил Турчинов. 

Как сообщалось, 8 мая украинские военнослужащие сбили беспилотник боевиков в районе проведения антитеррористической операции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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