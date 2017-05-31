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В Мариуполе задержан подозреваемый в развращении 9-летней девочки

31.05.2017 23:15
Подозреваемого мужчину 1954 года рождения задержали на местном пляже Мариуполя
В Мариуполе задержан подозреваемый в развращении 9-летней девочки

Сегодня на одном из местных пляжей Мариуполя полиция задержала мужчину, подозреваемого в развращении девятилетней девочки. Об этом сообщил начальник управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

Задержанный 1954 года рождения, женат и имеет пятерых детей.

По словам Аброськина, ребенок сам пошел гулять к морю, пока родители были на работе. Когда к ней подошел мужчина и предложил погулять, она отказалась. Тогда незнакомец взял ее на руки, отнес на лавку и посадил к себе на руки.

С девочкой работают психологи.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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