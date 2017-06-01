В Донбассе неизвестный изнасиловал и убил 14-летнюю девочку

В полиции сообщили, что в 300 метрах от дома, в кустах, нашли труп девочки с явно выраженными признаками насильственной смерти

В Андреевке Волновахского района Донецкой области неизвестный изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Об этом у себя в Facebook cooбщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, вчера вечером домой не пришла 14-летняя девочка, которая пропала из поля зрения родителей на 40 минут.

"Всю ночь полиция и родственники ее искали. По тревоге был поднят личный состав Волновахского отдела полиции и управления криминальной полиции ГУ Нацполиции. Ближе к утру буквально в 300 метрах от дома, в кустах, нашли уже труп девочки с явно выраженными признаками насильственной смерти и возможного изнасилования", - отметил Аброськин.

В настоящее время на месте работают кинологи и следственно-оперативная группа. Осуществляются все необходимые меры с целью установления личности подозреваемого в изнасиловании.

24 января сообщалось, что 33-летний уроженец Днепропетровской области подозревается в изнасиловании 8-летнего мальчика в Киеве.

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