Убийство девочки в Донбассе: полиция задержала подозреваемого

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин написал, что у задержанного мужчины наблюдается "явное психическое расстройство"

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в селе Андреевка Волновахского района Донецкой области. Об этом cooбщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Человек с явным психическим расстройством. Заманил девушку в лесополосу, изнасиловал ее и убил. Глубоко сочувствую родителям девушки", - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Андреевке Донецкой области пропала 14-летняя девочка. 31 мая она не вернулась домой, пропав из поля зрения родителей всего на 40 минут. Поиски девочки длились всю ночь. Ее труп с явно выраженными признаками насильственной смерти и возможного изнасилования нашли ближе к утру 1 июня недалеко от дома.

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