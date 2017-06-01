В Киевской области СБУ задержала группу наркоторговцев

Во время обысков у подозреваемых было изъято более ста граммов кокаина, несколько десятков таблеток экстази, почти один килограмм марихуаны

В Киевской области сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность наркогруппировки, которая реализовывало контрабандный кокаин и экстази. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей Киева и области. "Наркодельцы сами и через дилеров сбывали товар клиентам в столице и других регионах страны. По информации спецслужбы, тяжелые наркотики дельцам завозили курьеры из Европы", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства пятерых подозреваемых правоохранители изъяли более ста граммов кокаина, несколько десятков таблеток экстази, почти один килограмм марихуаны, три боевые гранаты и незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических средств группой лиц) УК Украины.

Правоохранители проводят неотложные оперативно-следственные действия, чтобы привлечь к ответственности всех организаторов и участников наркогруппировки.

21 мая 2017 года в Киеве были задержаны трое наркоторговцев из Броваров.

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