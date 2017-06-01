МИД Польши требует расследовать поджог польской школы под Львовом

Консул Польши во Львове поддерживает контакт с директором школы и местной властью, отслеживая ситуацию

Министерство иностранных дел Польши выразило беспокойство по поводу поджога польской школы в городе на границе между Украиной и Польшей. Об этом сообщает Zahid.net со ссылкой на польское информагентство РАР.

МИД ждет объяснений и установления виновников инцидента. Также Консул Польши во Львове поддерживает контакт с директором школы и местной властью, отслеживая ситуацию.

Накануне неизвестные во Львовской области подожгли школу. Учебному заведению причинен материальный ущерб на сумму около 20 тыс грн. В этой школе занятия проводят на польском языке. По словам директора, за 15 лет существования школы не было похожих инцидентов. По ее мнению, это мог совершить кто-то, специально заказанный для данного дела, поскольку между украинскими и польскими детьми никогда не было конфликтов.

По факту поджога открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы.

Ранее сегодня сообщалось, что в одном из польских поселков под Гданьском местные жители ворвалась в дом, в котором жили украинские рабочие, и избили их. При этом поляки выкрикивали националистические и ксенофобские лозунги.

В начале мая в Польше произошло два жестоких нападения на украинцев на почве национальной ненависти.

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