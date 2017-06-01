Дело Майдана: в Чернигове правоохранитель получил условный срок

Суд первой инстанции оправдал обвиняемого, однако прокуратура подала апелляцию на приговор

В Чернигове один из руководителей бывшего областного управления МВД получил условный срок по обвинению в препятствовании акциям протеста во время Майдана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.



Согласно сообщению, прокуратура обвиняла правоохранителя в злоупотреблении служебным положением и незаконном препятствовании проведению мирных собраний и митингов во время Революции достоинства, однако суд первой инстанции оправдал обвиняемого.



Как отметили в ведомстве, основанием для обжалования стороной обвинения приговора были "неполнота судебного разбирательства и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела".

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Апелляционный суд Черниговской области вынес новый приговор, которым признал правоохранителя виновным и приговорил его к трем годам тюремного заключения с однолетним испытательным сроком. Также экс-милиционер на один год лишен права занимать должности в органах государственной власти и оштрафован на 8500 грн.

26 мая 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура объявила экс-прокурору одного из районов Черкасской области о подозрении в преследовании участников Евромайдана.



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