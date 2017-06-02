Призыв неслуживших офицеров запаса: Генштаб озвучил план на июнь

В первый месяц лета на армейскую службу призовут офицеров запаса с высшим образованием по примерно 80 военным специальностям

В июне на службу в Вооруженные Силы Украины будут призваны около тысячи офицеров запаса с высшим образованием, которые окончили военные кафедры в своих вузах, но не служили в армии. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Владислав Селезнев, пишет Радио Свобода.

"В течение июня мы должны призвать в ряды ВСУ около тысячи военнообязанных - офицеров запаса по примерно 80 военным специальностям", - сказал он.

Как уточнил представитель Генштаба, все призванные пройдут службу в тыловых подразделениях, а в зону проведения антитеррористической операции будут направляться только по личному желанию и на основании подписанного контракта.

Читайте также: Полторак призвал опытных офицеров запаса вернуться в армию

5 января 2017 года в Генштабе сообщили, что в нынешнем году на полтора года будут призывать на военную службу офицеров запаса до 43 лет, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Всего планируется призвать около четырех тысяч человек. Призывной ресурс таких офицеров запаса только за последние семь лет составляет почти 92 тысячи человек. При этом в Минобороны перечислили, кто из офицеров запаса освобожден от призыва.

министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса в 2017 году. В Генштабе также сообщили , что п осле того, как военнослужащие-контрактники получили право увольняться, этим правом воспользовалось более тысячи человек - меньше, чем планировали в ВСУ. 30 мая





Читайте также: В Украине на срочную службу призвано более 14 тысяч человек (30.05.2017)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.