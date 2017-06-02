В суд направили обвинительный акт против троих титушек

Титушек обвиняют в том, что они помогали правоохранителям незаконно задерживать представителей Автомайдана во время Революции достоинства

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении трех так называемых титушек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Их обвиняют в пособничестве и содействии правоохранителям в задержании представителей общественного движения Автомайдан во время Революции достоинства с применением к ним насилия и причинения телесных повреждений различной степени тяжести.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины (пособничество в превышении власти, сопровождавшееся насилием и повлекшее тяжкие последствия, а также заведомо ложное сообщение о совершении преступления и заведомо ложное показание).

1 июня 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального досудебного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших крымских депутатов, которых обвиняют в государственной измене.

Читайте также: Дело Майдана: в Чернигове правоохранитель получил условный срок

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.