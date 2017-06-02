Прикрывались фамилией Грицака: подробности о банде похитителей

Разоблаченный злоумышленник в погонах, прикрываясь "связями с главой СБУ", также хотел дискредитировать Василия Грицака и Службу, заявили на брифинге

Злоумышленники, которые пытались похитить бывшего гражданина РФ и вывезти его в Россию, прикрывались "связями с руководством СБУ" и собирались осуществить преступный план посредством открытия против бизнесмена производства и его последующей депортации. Об этом по итогам задержания банды рассказали на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов и заместитель начальника СБУ в Киеве и области Павел Данюков.

Заказчиком похищения бизнесмена был гражданин России, заявили в СБУ.

По данным докладчиков, при разоблачении преступного замысла был задействован "практически весь" комплекс оперативно-технических мероприятий, а также проводилось подробное документирование преступной деятельности.

"В ходе документирования, в первую очередь техническими средствами, было установлено, что правоохранитель, имея связи в преступных кругах, предложил свои услуги по похищению потерпевшего", - сказал он.

Кроме этого, оперативников СБУ "удивило", что в преступном плане якобы было задействовано это ведомство.

"В частности, прикрываясь своими связями с главой СБУ Василием Грицаком, этот правоохранитель предложил похитить коммерсанта посредством открытия на него уголовного производства и депортации в РФ", - заявили в Службе, добавив, что после выяснения таких подробностей дело было на ежедневном контроле главы СБУ.

Выяснилось, что "никаких связей с СБУ у злоумышленников нет", а своими заявлениями они, "вероятно, хотели дискредитировать Службу и ее руководителя", рассказал докладчик.

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Члены преступной группы были задержаны в разных местах Киева и области в ходе одновременно проведенных операций, в которых принимали участие около 100 правоохранителей. Сегодня задержанным изберут меру пресечения.

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