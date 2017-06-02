СБУ: Банда хотела вывезти похищенного в РФ посредством депортации
Злоумышленники, которые пытались похитить бывшего гражданина РФ и вывезти его в Россию, прикрывались "связями с руководством СБУ" и собирались осуществить преступный план посредством открытия против бизнесмена производства и его последующей депортации. Об этом по итогам задержания банды рассказали на совместном брифинге в Киеве представители СБУ и ГПУ.
Заказчиком похищения бизнесмена был гражданин России, заявили в СБУ.
По данным докладчиков, при разоблачении преступного замысла был задействован "практически весь" комплекс оперативно-технических мероприятий, а также проводилось подробное документирование преступной деятельности.
"В ходе документирования, в первую очередь техническими средствами, было установлено, что правоохранитель, имея связи в преступных кругах, предложил свои услуги по похищению потерпевшего", - сказал он.
Кроме этого, оперативников СБУ "удивило", что в преступном плане якобы было задействовано это ведомство.
"В частности, прикрываясь своими связями с главой СБУ Василием Грицаком, этот правоохранитель предложил похитить коммерсанта посредством открытия на него уголовного производства и депортации в РФ", - заявили в Службе, добавив, что после выяснения таких подробностей дело было на ежедневном контроле главы СБУ.
Выяснилось, что "никаких связей с СБУ у злоумышленников нет", а своими заявлениями они, "вероятно, хотели дискредитировать Службу и ее руководителя", рассказал докладчик.
Читайте также: Задержан начальник райотдела полиции Обухова - ГПУ
Члены преступной группы были задержаны в разных местах Киева и области в ходе одновременно проведенных операций, в которых принимали участие около 100 правоохранителей. Сегодня задержанным изберут меру пресечения.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:22
-
10:59
-
10:21
-
09:25
-
08:00
Новости партнеров
- 37244
- 32666
- 27593
- 24299
- 18922