Боевики в бронетехнике прячут емкости с бензином на продажу - ГУР

По данным украинской разведки, две единицы бронированной техники пророссийских наемников ДНР сгорели именно по этой причине

На передовых позициях подразделений гибридных российских войск в ОРДО сгорели две единицы бронетехники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, в военной технике боевики держали канистры с похищенным для продажи бензином.

13 апреля сообщалось, что в оккупированном Луганске возникли проблемы с покупкой бензина.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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