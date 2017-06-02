Боевики в бронетехнике прячут емкости с бензином на продажу - ГУР
На передовых позициях подразделений гибридных российских войск в ОРДО сгорели две единицы бронетехники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
По данным украинской разведки, в военной технике боевики держали канистры с похищенным для продажи бензином.
13 апреля сообщалось, что в оккупированном Луганске возникли проблемы с покупкой бензина.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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