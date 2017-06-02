Окуева о состоянии мужа: первые три дня всегда критические

По словам жены, Адам Осмаев в сознании - все понимает, но говорить пока не может из-за аппарата искусственного дыхания

Бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева сообщила, что ей удалось проведать мужа - Адама Осмаева - в реанимации. Об этом она сообщила в Facebook.

"Пару минут была у Адама. Он в сознании - все понимает, но говорить пока не может из-за аппарата искусственного дыхания", - отметила Окуева.

Она добавила, что состояние мужа достаточно стабильное, но первые три дня в таких ситуациях всегда критические, и попросила молиться за Адама.

"Кстати, мусульманский пост, который мы соблюдали в тот страшный день (вчера) судя по всему очень облегчил операцию Адама: если вкратце, полые органы его брюшной полости были пусты и оказались не повреждены, что дало возможность перелить ему обратно его собственную кровь, вытекшую из раненой печени. Часть лёгкого, правда, тоже пришлось удалить и наложить швы на разорванную диафрагму. Главное сейчас положительная гемодинамика (состояние) в ближайшие три дня", - подчеркнула Окуева.

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По ее словам, "киллер оказался очень непростой штучкой - на ошметках его совести много убийств чеченцев в том числе и в Европе".

"Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации он будет "ходить под себя" весь остаток своей жалкой жизни (одна пуля застряла в позвоночнике)", - написала Окуева.

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1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Нападавший представился журналистом газеты Le Monde. Он выстрелил в мужа Окуевой. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.

Осмаев и Окуева вместе воевали в составе чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, сформированного из чеченцев - врагов Рамзана Кадырова. После гибели под Дебальцево в 2015 году командира батальона Исы Мунаева, Адам Осмаев был избран командиром подразделения.

В 2014 году появилась информация, что все бойцы чеченско-украинского батальона имени Дудаева якобы были объявлены "кровными врагами" Рамзана Кадырова. А чеченцы, воевавшие со стороны террористической организации ДНР, якобы начали охоту на членов батальона.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что основная причина нападения - патриотическая позиция четы.

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