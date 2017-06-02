Боевики нарушили режим тишины: зафиксировано 28 обстрелов

Больше всего террористы обстреливали мариупольское направление в Донбассе, отметили в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских военных нет. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



По его словам, вчера интенсивность и количество обстрелов со стороны боевиков уменьшилась.

"Несмотря на достигнутые СЦКК договоренности о введении режима тишины, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, в том числе дважды из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 мм", - отметил Лысенко.

На луганском направлении вчера боевики совершили по три вооруженные провокации из легкого вооружения в Станично-Луганском и Попаснянском районах, а около 23:00 - по одному минометному обстрелу в Крымском и Кряковке.



За минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков.



На мариупольском направлении количество обстрелов со стороны террористов была наибольшей.

"Стоит отметить, что боевики открывали огонь и днем, и ночью. Российско-оккупационные войска осуществили три минометных обстрела: два коротких по Чермалык и один обстрел средней интенсивности по Марьинке", - сказал Лысенко.

На донецком направлении боевики совершили две короткие вооруженные провокации: в Зайцево - из гранатометов и в Авдеевке - из минометов.

За прошедшие сутки наблюдалась активизация снайперских групп противника. На участке фронта Павлополь-Широкино и в Марьинке вчера боевики девять раз вели снайперский огонь.

За минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 18 обстрелов со стороны боевиков, в том числе три из тяжелого вооружения.

Подразделения 93-й механизированной бригады, выполняющие боевые задачи на луганском направлении фронта в Донбассе, продвинулись в серую зону примерно на 1,5 км ближе к Бахмутской трассе.

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