Афера с землей в Харькове: подозревают еще двух чиновников мэрии

По версии следствия, харьковские чиновники путем мошенничества присвоили более 650 га земли стоимостью более 4,05 млрд грн, принадлежащей городу

Генеральная прокуратура установила вероятную причастность к масштабной земельной афере в Харькове еще двух чиновников городского совета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



В ведомстве напомнили, что расследуют факты совершения должностными лицами мэрии правонарушений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).



По версии следствия, харьковские чиновники в течение 2008-2014 годов создали более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения. Способствуя им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов, подозреваемые незаконно присвоили принадлежащие городу земельные участки общей площадью более 650 га и стоимостью более 4,05 млрд грн, которые обратили в пользу свою и других лиц.



Расследованием установлено, что к махинациям также якобы причастны экс-начальник управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета, который одновременно был замдиректора департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений, и его заместитель.



Указанным лицам вчера, 1 июня, было сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками в интересах третьих лиц.



"В рамках предъявленных сообщений о подозрении чиновники, действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами, способствовали завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью 25,1178 га, чем нанесли ущерб территориальной общине на общую сумму почти 135 млн грн", - отметили в ГПУ.



В ведомстве добавили, что чиновники находились на указанных должностях более 10 лет и были подчиненными заммэра Харькова, которая также имеет статус подозреваемой.



В настоящее время решается вопрос взятия указанных лиц под стражу и отстранения их от занимаемых должностей.

17 мая 2017 года сообщалось, что за арестованную вице-мэра Харькова Татьяну Овинникову, которую подозревают в причастности к расхищению земли, внесли залог в сумме 30 млн грн.



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