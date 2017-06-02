Во Львове посреди улицы нашли тело военноослужащего

Причины смерти военного правоохранители еще устанавливают

Сегодня, 2 июня, в один из отделов полиции Львова поступило сообщение о том, что на улице Антоновича возле дома №20-б обнаружено тело мужчины в военной форме без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Установлено, что погибший - 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий. На его теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Правоохранители устанавливают причины смерти военнослужащего, назначены экспертизы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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