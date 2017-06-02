В Ивано-Франковской области офицер Нацгвардии попался на взятке

Командир части Нацгвардии был задержан в служебном кабинете во время получения от военнослужащего части взятки

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности вместе с военной прокуратурой задержали на взятке командира части Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители в течение двух месяцев задокументировали несколько фактов вымогательства капитаном денег с подчиненных за непринятие дисциплинарных мер за нарушение ими воинской дисциплины", - говорится в сообщении.

Оперативники задержали начальника части в служебном кабинете во время получения от военнослужащего части взятки. Общая сумма, которую капитан требовал с очередного подчиненного, составляла пять тысяч гривень, уточнили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взяточничество) УК Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: СБУ задержала на взятке двух патрульных под Харьковом: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.