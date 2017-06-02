В Ивано-Франковской области офицер Нацгвардии попался на взятке
В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности вместе с военной прокуратурой задержали на взятке командира части Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Правоохранители в течение двух месяцев задокументировали несколько фактов вымогательства капитаном денег с подчиненных за непринятие дисциплинарных мер за нарушение ими воинской дисциплины", - говорится в сообщении.
Оперативники задержали начальника части в служебном кабинете во время получения от военнослужащего части взятки. Общая сумма, которую капитан требовал с очередного подчиненного, составляла пять тысяч гривень, уточнили в пресс-службе.
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взяточничество) УК Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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