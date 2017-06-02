В СИЗО Мариуполя объявил голодовку белорусский доброволец

Гражданская жена белорусского добровольца Валентина Соколова заявила, что Клевко не оказывается необходимая медицинская помощь

Белорусский доброволец АТО Игорь Клевко, которого подозревают в похищении и умышленном убийстве, объявил голодовку в Мариупольском СИЗО. Он требует изменения меры пресечения. Об этом сообщает белорусский сайт Радио Свобода.

Гражданская жена белорусского добровольца Валентина Соколова заявила, что Клевко не оказывается необходимая медицинская помощь. По ее словам, боец недавно перенес операцию на раненой ноге, также у него обострились хронические заболевания.

"У него много и хронических заболеваний, которые обострились. Но никакого лечения нет, а в СИЗО пишут отписки, что все необходимое лечение он получает", - сказала Соколова.

Адвокаты Клевко обратились в апелляционный суд Донецкой области в Мариуполе с жалобой на продление ареста до 23 июля, однако судебное заседание по этому вопросу перенесено на 6 июня.

Белорусский доброволец своей вины не признает.

Как отмечает Радио Свобода, Клевко, более известный под позывным "Лев", вместе с батальонами "Донбасс" и ГУК "Правый сектор" прошел почти все горячие точки АТО.

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