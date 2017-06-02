Начальник отдела ГУ ГФС Николаевской области задержан на взятке

Подозреваемый требовал от местного предпринимателя $2 тыс за непринятие мер реагирования в отношении выявленных налоговых нарушений

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что подозреваемый требовал от местного предпринимателя $2 тыс за непринятие мер реагирования в отношении выявленных налоговых нарушений.

Оперативники спецслужбы задержали начальника отдела в центре Николаева во время получения всей суммы взятки. Открытого уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.





Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.





Продолжаются неотложные следственные действия.





Фото: ssu.gov.ua

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Ранее сегодня сообщалось, что в Торецке Донецкой области прокурор, угрожая работнику полиции уголовной ответственностью, потребовал от него три тысячи гривен так называемого откупа. Прокурора задержали в служебном кабинете.

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