СБУ обыскала отделение полиции по делу о разглашении гостайны
Сотрудники СБУ провели обыск в одном из отделений Нацполиции в Горностаевском районе Херсонской области по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, местный житель передал СБУ флеш-накопитель, на котором хранился документ с грифом совершенно секретно.
Оперативники установили, что флешка принадлежит одному из сотрудников полиции. При этом в СБУ отметили, что на флешках запрещено хранить секретную информацию.
В спецслужбе заявили, что в отделении полиции пытались скрыть этот факт путем махинаций с официальными документами.
В рамках уголовных производств, открытых по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ст. 366 (служебный подлог) УК, проведены обыски в отделении Нацполиции, во время которых изъяты материалы, доказывающие совершение полицейскими уголовного преступления.
Напомним, сегодня был задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции.
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