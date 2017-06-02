СБУ обыскала отделение полиции по делу о разглашении гостайны

К местному жителю попала флешка полицейского с секретной информацией

Сотрудники СБУ провели обыск в одном из отделений Нацполиции в Горностаевском районе Херсонской области по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, местный житель передал СБУ флеш-накопитель, на котором хранился документ с грифом совершенно секретно.

Оперативники установили, что флешка принадлежит одному из сотрудников полиции. При этом в СБУ отметили, что на флешках запрещено хранить секретную информацию.

В спецслужбе заявили, что в отделении полиции пытались скрыть этот факт путем махинаций с официальными документами.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ст. 366 (служебный подлог) УК, проведены обыски в отделении Нацполиции, во время которых изъяты материалы, доказывающие совершение полицейскими уголовного преступления.

Напомним, сегодня был задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.