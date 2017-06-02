Глава обуховской полиции о похищении бизнесмена: Меня подставили

Начальник Обуховского райотдела полиции Денис Ярославский говорит, что его задержание произошло в результате спланированной провокации

Один из фигурантов производства о попытке похищения экс-гражданина РФ, начальник Обуховского райотдела полиции Денис Ярославский, заявил, что его задержание произошло в результате спланированной провокации. Об этом он заявил журналистам в суде, сообщает Укринформ.

"Вечером 1 июня мне поступило несколько провокационных звонков. Мужчина мне звонил, называл каждый раз разные причины с просьбой приехать. Я поехал в одно из указанных им мест, чтобы выяснить, что происходит. После этого произошло задержание, я даже не понял, почему оно произошло. После этого мне сообщили, что я приезжал на встречу с целью получения неправомерной выгоды. Это была изначально спланированная провокация", - сказал Ярославский.

По его словам, подобных звонков было около 10. Ярославский утверждает, что звонил человек, связанный с правоохранительными органами, хотя сам там не работает.

На вопрос, знал ли он экс-гражданина РФ, бизнесмена Владимира Крупчака, которого хотели похитить, Ярославский ответил, что знал.

Ранее первый из подозреваемых в подготовке похищения экс-гражданина РФ, Владимир Бовва, оправлен под стражу с возможностью внесения залога 134 400 грн.

Напомним, сегодня были задержаны члены преступной группы, которые пытались похитить бывшего гражданина РФ и вывезти его в Россию.

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