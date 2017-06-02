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Нацгвардия опровергла сообщение СБУ о задержании своего командира

02.06.2017 19:56
По данным Нацгвардии, 30 мая СБУ задержала командира роты одной из воинских частей
Нацгвардия опровергла сообщение СБУ о задержании своего командира
Фото: ngu.gov.ua

В Нацгвардии опровергают задержание сотрудниками СБУ командира воинской части Нацгвардии на взятке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НГУ.

"Национальная гвардия сообщает, что командиры военных частей Национальной гвардии выполняют свои обязанности в штатном режиме, и информация о задержании командира воинской части Нацгвардии не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

По данным Нацгвардии, 30 мая СБУ задержала командира роты одной из воинских частей.

"Приказом командующего НГУ от 17.05.2017 №59 капитан Красуляк В.Б. уволен с военной службы по завершению контракта. Срок контракта истекает 01.06.2017", - сказано в сообщении НГУ.

В Нацгвардии отмечают, что подобная ситуация с некорректным информированием общественности происходит уже не впервые.

"Так, 26 апреля 2017 в 16:46 на сайте Службы безопасности Украины была обнародована информация о якобы задержании в Киеве заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии. На самом деле, Службой безопасности Украины задержан начальник службы одной из воинских частей, который, по своим должностным обязанностям, отвечал за эксплуатацию помещений", - говорится в сообщении.

Сегодня пресс-служба СБУ сообщила, что в Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности вместе с военной прокуратурой задержали на взятке командира части Нацгвардии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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