В Иране ночью прогремел взрыв
03.06.2017 07:20
В результате взрыва в иранском городе Шираз ранены не менее 15 человек
Мощный взрыв прогремел в иранском городе Шираз. Как сообщает Al-Bawaba, есть раненые - не менее 15 человек.
Взрыв произошел ночью в торговом центре. Его причины взрыва пока неизвестны.
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