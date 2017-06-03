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В Иране ночью прогремел взрыв

03.06.2017 07:20
В результате взрыва в иранском городе Шираз ранены не менее 15 человек
В Иране ночью прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в иранском городе Шираз. Как сообщает Al-Bawaba, есть раненые - не менее 15 человек.

Взрыв произошел ночью в торговом центре. Его причины взрыва пока неизвестны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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