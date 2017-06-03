В Иране ночью прогремел взрыв

В результате взрыва в иранском городе Шираз ранены не менее 15 человек

Мощный взрыв прогремел в иранском городе Шираз. Как сообщает Al-Bawaba, есть раненые - не менее 15 человек.



Взрыв произошел ночью в торговом центре. Его причины взрыва пока неизвестны.

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