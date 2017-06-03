Рейдерский захват в Метановке: арестованы все участники

45 человек были задержаны за совершение хулиганских действий по ч.4 ст. 296 УК

Винницкий горсуд принял решение заключить всех задержанных в результате инцидента со стрельбой в селе Метановка Винницкой области под стражу без права внесения залога. Об этом сегодня, 3 июня сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

По его словам, 45 человек были задержаны за совершение хулиганских действий по ч.4 ст. 296 УК.

"Всем 45 задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - сказал Тракало.

Напомним, 31 мая в результате попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области получили ранения 6 человек. Полиция задержала 42 вооруженных мужчин.

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