В результаты взрыва в Кабуле убиты и ранены 10 человек

В Кабуле на похоронах участника акции протеста произошел взрыв

В Кабуле сегодня, 3 июня, взрыв убил и ранил по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает AFP на странице в Twitter.



Как сообщается, взрыв произошел на похоронах участника акции протеста.

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