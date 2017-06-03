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В результаты взрыва в Кабуле убиты и ранены 10 человек

03.06.2017 15:23
В Кабуле на похоронах участника акции протеста произошел взрыв
В результаты взрыва в Кабуле убиты и ранены 10 человек
Фото: EPA

В Кабуле сегодня, 3 июня, взрыв убил и ранил по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает AFP на странице в Twitter.

Как сообщается, взрыв произошел на похоронах участника акции протеста.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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