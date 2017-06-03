В аэропорту Киев задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом
В столичном аэропорту Киев задержан гражданин России, который находился в международном розыске за причастность к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"В столичном аэропорту пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев задержали мужчину, который находился в международном розыске. Его обнаружили в аэропорту Киев при осуществлении паспортного контроля", - сказано в сообщении.
В ГПСУ отметили, что на 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, сработала база данных Интерпола.
Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности. По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола.
Ранее ГПСУ сообщала, что 1 июня в пункте пропуска "Херсон-Авиа" задержан прибывший рейсом из Стамбула гражданин России, который находился в международном розыске Интерпола за членство в террористической группировке.
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