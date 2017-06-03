В Киеве трамвай переехал женщину
03.06.2017 19:08
В Киеве на Троещине трамвай переехал женщину. Документы при погибшей не обнаружены
Фото - dtp.kiev.ua
В Деснянском районе Киева трамвай переехал женщину. Об этом сообщаетcя в Facebook dtp.kiev.ua.
"Извлечены останки женщины около 45 лет, без документов, возможно без определенного места жительства", - говорится в сообщении.
По данным журналистов, тело протащило под колесами около 20 метров, оно сильно изувечено. Для того, чтобы достать его из под колес трамвая была задействована тяжелая спасательная техника.
Фото - dtp.kiev.ua
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