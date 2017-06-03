В Киеве трамвай переехал женщину

В Киеве на Троещине трамвай переехал женщину. Документы при погибшей не обнаружены





"Извлечены останки женщины около 45 лет, без документов, возможно без определенного места жительства", - говорится в сообщении.





По данным журналистов, тело протащило под колесами около 20 метров, оно сильно изувечено. Для того, чтобы достать его из под колес трамвая была задействована тяжелая спасательная техника.









Фото - dtp.kiev.ua





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