В Николаевской области на чемпионате по мини-ралли погиб зритель

Предварительно известно, что зритель соревнований пытался перейти участок трассы и его сбил гоночный автомобиль

4 июня в Николаевской области во время проведения чемпионата Украины по мини-ралли погиб человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.



Зритель соревнований около возрастом около 30-ти лет пытался перейти участок трассы и попал под колеса гоночной машины. Он погиб на месте.



Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены экспертизы.



В ЕРДР внесли данные о несчастном случае по признакам ч.1 ст.115 УК - умышленное убийство.

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