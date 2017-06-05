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В Николаевской области на чемпионате по мини-ралли погиб зритель

05.06.2017 02:57
Предварительно известно, что зритель соревнований пытался перейти участок трассы и его сбил гоночный автомобиль
В Николаевской области на чемпионате по мини-ралли погиб зритель
Фото: Поліція Миколаївської області/Facebook

4 июня в Николаевской области во время проведения чемпионата Украины по мини-ралли погиб человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Зритель соревнований около возрастом около 30-ти лет пытался перейти участок трассы и попал под колеса гоночной машины. Он погиб на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены экспертизы.

В ЕРДР внесли данные о несчастном случае по признакам ч.1 ст.115 УК - умышленное убийство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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