В аэропорту Киев задержали разыскиваемого Интерполом грузина

Гражданин Грузии находится в международном розыске по обвинению в убийстве, совершенном на территории Италии

В аэропорту Киев пограничники задержали грузина, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.



25-летнего гражданина Грузии задержали при прохождении паспортного контроля. Его разыскивали за убийство, совершенное на территории Италии.



Украинское бюро Интерпола проинформировали о задержании, а грузина передали компетентным органам.

3 июня в столичном аэропорту Киев задержан гражданин России, который находился в международном розыске за причастность к террористической деятельности.



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