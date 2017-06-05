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В аэропорту Киев задержали разыскиваемого Интерполом грузина

05.06.2017 04:55
Гражданин Грузии находится в международном розыске по обвинению в убийстве, совершенном на территории Италии
В аэропорту Киев задержали разыскиваемого Интерполом грузина

В аэропорту Киев пограничники задержали грузина, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

25-летнего гражданина Грузии задержали при прохождении паспортного контроля. Его разыскивали за убийство, совершенное на территории Италии.

Украинское бюро Интерпола проинформировали о задержании, а грузина передали компетентным органам.

3 июня в столичном аэропорту Киев задержан гражданин России, который находился в международном розыске за причастность к террористической деятельности. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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