Взрыв в пятиэтажке в Вышгороде: мужчина игрался с гранатой

В результате неосторожного обращения с боеприпасом, один мужчина погиб, женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии

Ночью в пятиэтажном доме в Вышгороде Киевской области произошел взрыв. Один человек погиб, еще одна женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил спикер Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала 112.

В доме перекрыли газ, на месте работала пожарная, газовая, медицинская службы и полиция.

"Можем предварительно сказать, что это несчастный случай, потому что квартира была закрыта изнутри. После того, как сюда попали сотрудники полиции, мы увидели, что на кухне мужчина, наверное, игрался с гранатой. В результате чего она взорвалась и мужчина погиб", - сообщил Жукович.

Открыто уголовное производство по ст. 115 - несчастный случай.

"Мужчина нигде не работал, ему 40 лет, он снимал эту квартиру. О женщине ничего не известно", - уточнил спикер Нацполиции.

Ранее сегодня сообщалось, что в селе Вербовка Балаклейского района мужчина получил травмы при демонтаже неизвестного предмета, который впоследствии взорвался.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.