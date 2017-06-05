Водители не могли выяснить, кто из них должен был проехать первым. Открыто уголовное дело по статье "Хулиганство"

Около города Васильков на трассе Киев-Одесса произошел конфликт со стрельбой после того, как водитель одного из автомобилей не пропустил другую машину. Об этом сообщает управление Национальной полиции Киевской области.

Когда водители пытались выяснить, кто прав, один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями. Он сам утверждает, что это была мера самообороны.



В результате стрельбы один из пассажиров получил ранение в руку.



Автомобили отвезли на штрафплощадку.



Открыто уголовное дело по ч.4 ст.296 (хулиганство).

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