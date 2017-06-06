В ОРДО есть угроза возникновения вспышки холеры - ИС
Во временной оккупированной боевиками части Донецкой области есть угроза возникновения вспышки холеры. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.
В медучреждения отданы указания относительно экстренной подготовки к ликвидации последствий возможной вспышки холеры на оккупированной территории Донецкой области.
"В больницах крупных населенных пунктах, находящихся под контролем ДНР, в форсированном режиме проводятся учения по отработке взаимодействия служб и ведомств в условиях возникновения очага холеры", - говорится в сообщении.
По данным агентуры группы военных экспертов, в аптеках и больницах наблюдается острая нехватка медпрепаратов для лечения сердечно-сосудистых и распространенных инфекционных заболеваний, гепатита.
"Дефицитом стали препараты, применяемые при сахарном диабете. Большинство квалифицированных врачей оставили оккупированную территорию, что привело к существенному снижению качества оказания медицинской помощи", - отмечается в сообщении.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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