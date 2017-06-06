В мае 2017 года на войне погибли 20 бойцов сил АТО: список павших
В мае 2017 года боевые и небоевые безвозвратные потери Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны составили 20 человек, из них семеро погибли в боях. Об этом пишет Главком.
Как уточняет издание, из всех погибших 14 человек - молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
Ранее в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что в мае 141 военнослужащий получил ранения.
Поименный список погибших в мае военных (нажмите, чтобы увеличить):
Также страница Википедии, на которой четвертый год войны собирают информацию о погибших на фронте, публикует более подробные данные о потерях сил АТО в прошлом мае:
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