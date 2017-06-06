В зоне АТО более 1 тыс человек без газа из-за обстрела боевиков

В Луганской области в результате минометного обстрела около Крымского ранен боец АТО и повреждена линия газопровода

Боевики гибридной армии РФ в понедельник, 5 июня, открыли огонь из 120-мм минометов в направлении села Крымское Луганской области, в результате чего был ранен украинский военный и повреждена линия газопровода, без газа остались более тысячи потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



"В результате повреждения газопровода 1,5 тыс абонентов из Крымского и прилегающих населенных пунктов остались без газоснабжения. Сейчас на месте происшествия совместно с военнослужащими работает ремонтная бригада", - прокомментировал ситуацию замглавы ОВГА Юрий Клименко.



Также в селе Трехизбенка зафиксировано попадание на стадион и выбиты стекла в двух жилых домах.



Всего за прошедшие сутки и после полуночи российско-террористические войска 16 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения в Луганской области. Укрепления сил АТО вблизи Попасной, Новотошковского и Новоалександровки шесть раз подверглись обстрелам из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Читайте также: Боевики обстреляли здание погранслужбы около Павлополя



В направлении сел Крымское, Кряковка и Трехизбенка боевики восемь раз применяли артиллерийские орудия калибром 122 мм, 120-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.



По позициям ВСУ в Станично-Луганском районе террористы дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

4 июня 2017 года сообщалось, что Авдеевка и ряд населенных пунктов остались без водоснабжения из-за очередного обстрела боевиков, обесточившего Донецкую фильтровальную станцию.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.