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Экс-чиновник приговорен к тюрьме за своз антимайдановцев в Киев

06.06.2017 13:13
Следствием установлено, что чиновник за счет коммунального предприятия направлял транспорт для перевозки людей на акции в поддержку режима Януковича
Экс-чиновник приговорен к тюрьме за своз антимайдановцев в Киев

Экс-руководитель коммунального предприятия Березани Киевской области приговорен судом к тюремному заключению за своз людей на акции Антимайдана в столице зимой 2013-2014 годов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием было установлено, что чиновник за счет коммунального предприятия направлял служебный автотранспорт для перевозки людей в Киев на акции в поддержку режима Виктора Януковича.

Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 2 ст. 191 УК - растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Суд приговорил экс-чиновника к одному году тюремного заключения и на тот же срок лишил его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

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Также суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск о возмещении убытков, причиненных уголовным правонарушением, который был заявлен прокуратурой в интересах общины Березани.

1 июня 2017 года сообщалось, что в Чернигове один из руководителей бывшего областного управления МВД получил условный срок по обвинению в препятствовании акциям протеста во время Майдана.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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