Журналист в Донецке перестал выходить на связь - экс-депутат

Егор Фирсов предполагает, что Станислава Васина могли взять в заложники боевики

Бывший народный депутат Егор Фирсов сообщил о том, что в Донецке пропал без вести журналист и писатель Станислав Васин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Донецке пропал без вести журналист и писатель Станислав Васин. Скорее всего, его схватили боевики. При этом его аккаунт в Фейсбуке активен, с него отправляют сообщения и размещают посты. Скорее всего, с него пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет", - написал Фирсов.

По словам Фирсова, в квартире Васина - "следы взлома и обыска".

Экс-депутат сообщил, что журналист "все это время находился на неподконтрольной территории, так как считал своим долгом оставаться в центре событий и писать о том, что там происходит".

В пресс-службе СБУ корреспонденту ЛІГА.net не смогли подтвердить эту информацию.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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