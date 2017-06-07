Ситуация в Донбассе обострилась: ранены восемь военных

Пророссийские наемники 85 раз открывали огонь по позициям ВСУ

В результате боевых действий за прошедшие сутки восемь бойцов сил АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики 85 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Приморское направление. 25 раз боевики применяли оружие против украинских военных на этой части фронта. Чаще всего - в районе населенного пункта Чермалык, где неоднократно били по позициям сил АТО из минометов калибра 120 мм и один раз из реактивных систем залпового огня. Также под обстрелы попадали позиции ВСУ вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчук, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Террористы использовали стрелковое оружие, гранатометы, на некоторых участках - 82-мм минометы и БМП.

Донецкое направление. Пророссийские наемники 28 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ.

Боевики обстреляли позиции ВСУ зафиксированы в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецком, Новгородского, Зайцево, Новолуганском и Троицком.

Террористы использовали стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, минометы калибра 82 мм, реже - калибра 120 мм.

Вечером боевики совершили два мощных обстрелы позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120-мм минометов, танковых пушек и средств поражения меньшей мощности. Также вчера боевики раз обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге.

Около 18:30 часов боевики нанесли огневое поражение по жилищному сектору поселка Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе по улице Космонавтов.

На улице Мичурина повреждены две хозяйственные постройки, забор, крыша жилого дома. А на улице Сергиенко почти разрушена конюшня и убит домашний скот. Никто из местных жителей не пострадал.

Луганское направление. На данной части фронта противник вчера чаще всего использовал оружие против украинских военных - 32 раза. Зафиксировано больше фактов применения пророссийскими наемниками и тяжелого артиллерийского вооружения. В частности, в районе Крымского и Новтошковского боевики совершили несколько мощных обстрелов из 120-мм минометов и мощный артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Под минометные обстрелы также попали позиции ВСУ возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасно, Троицкого, Катериновки и Новозвановки.

Используя легкое вооружение, боевики прибегали к провокациям в районе Станицы Луганской.

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