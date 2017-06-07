В Одессе мужчину подозревают в мошенничестве на $3 млн

Подозреваемый выманивал у жертв деньги якобы на "развитие прибыльного бизнеса", утверждают в прокуратуре Одесской области

В Одессе задержан и арестован мужчина, которого подозревают в мошенническом завладении денежными средствами на более чем $3 млн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.



По версии правоохранителей, подозреваемый якобы подыскивал лиц, которые могли бы предоставить заем для "развития прибыльного бизнеса", однако в действительности использовал средства по своему усмотрению.



Мужчина, скрывавшийся от органов досудебного расследования, был разоблачен совместными усилиями прокуратуры и Нацполиции. Против него открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Суд арестовал подозреваемого с правом залога в размере 68 млн грн.

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23 мая 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура сообщила экс-заместителю начальника полиции Хмельницкой области о подозрении в мошенничестве и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.



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