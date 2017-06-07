В Одессе полиция задержала криминального "авторитета" из Грузии
В Одессе полиция задержала еще одного криминального "авторитета" с грузинским гражданством. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Задержание проводилось 6 июня в ходе совместной спецоперации Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции и Портофранковского отдела полиции.
"Задержан криминальный авторитет - представитель этнической преступной группы, который является гражданином Грузии. Он находится в розыске за ранее совершенные преступления в Одессе. По некоторым данным, он входит в группу, которая координируется известным грузинским "вором в законе" и криминальным авторитетом Миндией", - отметили в главке.
Ранее сообщалось, что 28 мая в Одессе был задержан 30-летний "вор в законе" Леван Мирцхулаве по прозвищу Пучура, который родился в Сухуми и был "коронован" криминальным миром в свои 25 лет в Турции.
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