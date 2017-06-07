В Киеве будут судить пытавших ради выкупа бизнесмена похитителей

Двоих похитителей задержали на месте совершения преступления, остальных, после неудачной попытки убежать, задержали недалеко от места их проживания

В суд направлено обвинительное заключение в отношении пяти участников группы, которые с целью получения выкупа за освобождение организовали и осуществили похищение столичного бизнесмена, ранее работавший на госслужбе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Преступление произошло в ноябре прошлого года возле одного из домов на улице Леваневского в Соломенском районе столицы. Для его осуществления преступники накануне собрали сведения о круге семейных и близких связей потерпевшего, месте его нахождения, проживания и работы, транспортных средствах и маршрутах передвижения.

В день похищения, переодевшись в форму сотрудников Службы безопасности Украины, злоумышленники под видом "законного задержания" схватили потерпевшего, посадили в автомобиль и вывезли в лесополосу вблизи Виты-Почтовой Киевской области, где применяя насилие и пытки, требовали за его освобождение выкуп в сумме $500 тыс.





Двоих похитителей задержали силовики на месте совершения преступления, остальных, после неудачной попытки убежать, задержали недалеко от места их проживания.

В ходе досудебного расследования установлено также причастность подозреваемых к совершению других тяжких преступлений, связанных с применением насилия и запугивания граждан с целью получения денежных средств.





Фото: kyiv.gp.gov.ua

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст. 146 (незаконное похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 353 (незаконное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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